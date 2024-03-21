FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağına çarptırılan Samsunspor'un transfer yasağı yeniden aktif hale geldi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağına çarptırılmış, CAS tarafından da onaylanmıştı. Konuyu İsviçre Federal Mahkemesine taşıyan Samsunspor'un cezası ötelenmiş ve kış transfer sezonunda transfer yapabilmişti. Kulüpten bugün yapılan yazılı açıklamada, askıya alınan transfer yasağının yeniden aktif hale geldiği ifade edildi.
Samsunspor'dan konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Bildiğiniz üzere, FIFA tarafından kulübümüze iki dönem transfer yasağı uygulanmış ve ilgili karar CAS tarafından onanmıştı. Ardından, İsviçreli Avukatlarımız İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuş ve transfer yasağı kararı geçici olarak durdurulmuştu. Bunun neticesinde, Kulübümüz 2023/24 futbol sezonu kış transfer döneminde transfer yapmaya devam etmişti. FIFA tarafından bugün Kulübümüze ve Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilen yazı neticesinde; İsviçre Federal Mahkemesi, transfer yasağının geçici olarak durdurulması kararını ortadan kaldırmıştır. Bir diğer ifadeyle, askıya alınan transfer yasağı kararı yeniden aktif hale gelmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki davada nihai karar verilmemiş olup, hukuki süreç şimdilik devam etmektedir. İsviçre Federal Mahkemesindeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, ilerleyen süreçte bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN
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