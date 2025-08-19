Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi Hedefi ve Tartışmalar - Son Dakika
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi Hedefi ve Tartışmalar

19.08.2025 13:58  Güncelleme: 14:00
Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Panathinaikos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu öncesi açıklamalarda bulundu. Forma spekülasyonlarına son noktayı koyan Bilen, takımın Yunanistan'dan avantajlı bir sonuçla dönmesini hedeflediklerini vurguladı.

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile oynayacakları mücadele öncesinde, "Forma konusu üzerinden spekülasyon yapıldı. İki kulübü karşı karşıya getirmek için bu konu kaşındı" diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Bilen, deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini de vurguladı.

Süper Lig temsilcisi Samsunspor, 21 yıl sonra Avrupa kupası mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, 21 Ağustos'ta Atina'da, 28 Ağustos'ta ise Samsun'da Panathinaikos ile karşılaşacak. Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Başkanvekili Veysel Bilen, takımın son durumu ve gündemdeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yunanistan'dan güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz"

Bilen, play-off turunu geçmeye inandıklarını belirterek, "İlk maç 21, rövanş ise 28 Ağustos'ta oynanacak. Ekibimize güveniyoruz. Sahada 90 dakika mücadele ederek Yunanistan'dan ikinci maç için avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Samsun'daki rövanşta 30 bin taraftarımızın desteğiyle bu turu geçmek ve Avrupa Ligi gruplarına kalmak hedefimiz. Sakatlıkları bulunan Carlo Holse ve Emre Kılınç'ın durumunu sağlık ekibimiz yakından takip ediyor. Holse'nin büyük ihtimalle forma giymesi zor. Ancak genişleyen kadromuz bu açığı kapatacak güçte" dedi.

"Forma konusu spekülasyon"

Atatürk silüetli mavi formanın gündeme gelmesiyle ilgili tartışmalara açıklık getiren Bilen, "Türkiye ve Yunanistan'da bazı çevreler bu konuyu kaşıdı. Samsunspor olarak sadece sahaya odaklandık. UEFA onaylı forma listemiz belli. Atina'da beyaz, Samsun'da kırmızı-beyaz formamızla çıkacağız. Ne giyersek giyelim göğsümüzdeki arma bizim için kutsaldır" ifadelerini kullandı.

"Transferde dinamik süreç"

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Bilen, "Yabancı kotamız dolu. Ancak talipleri çıkan oyuncularımız giderse, yerini doldururuz. 1-2 yerli takviyesiyle kadromuzun yeterli olacağına inanıyoruz. 12 Eylül'e kadar zaman var, bekleyebiliriz" diye konuştu.

"Halit Doğan'dan özür diliyorum"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'dan da özür dileyen Bilen, "Başkan Doğan, göreve geldiği andan itibaren Samsunspor için büyük şans oldu. Renklerimizi şehre yansıttı, tesislerimize destek verdi, stadın çevresini düzeltti. Yanlış anlaşılmalarla kendisini üzdüğümüz için hem şahsım hem yönetim kurulumuz adına özür diliyorum. Desteğinin artarak süreceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Samsunspor, Panathinaikos karşısında alacağı sonuca göre Avrupa yoluna ya UEFA Avrupa Ligi gruplarında ya da Konferans Ligi gruplarında devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

