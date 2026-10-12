Samsunspor, üst üste 5 yenilgi sonrası Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor, üst üste 5 yenilgi sonrası Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, üst üste 5 yenilgi sonrası Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, üst üste 5 mağlubiyet alan teknik direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Ligde 7 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlı ekip, üst üste 5 maçını kaybederek son sıralara geriledi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, üst üste 5 mağlubiyet alan Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Samsunspor'un başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Fink, bu sezon ligde beklentilerin altında kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste 5 maçını kaybeden Samsunspor, ligde son sıralara geriledi.

Yaşanan kötü sonuçların ardından kulüp yönetimi ile 58 yaşındaki Thorsten Fink karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Teknik Direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
SamsunsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Okul saldırıları sonrası emniyet ve jandarmaya yeni talimat
Bakan Çiftçi duyurdu! Okul saldırıları sonrası emniyet ve jandarmaya yeni talimat!
16:10
Manisa’da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:33:55. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor, üst üste 5 yenilgi sonrası Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei