Samsunspor, üst üste 5 yenilgi sonrası Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, üst üste 5 mağlubiyet alan Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Samsunspor'un başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Fink, bu sezon ligde beklentilerin altında kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste 5 maçını kaybeden Samsunspor, ligde son sıralara geriledi.

Yaşanan kötü sonuçların ardından kulüp yönetimi ile 58 yaşındaki Thorsten Fink karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Teknik Direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.