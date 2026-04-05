Samsunspor ve Konyaspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
Samsunspor ve Konyaspor 2-2 Berabere Kaldı

05.04.2026 16:49
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Goller Holse ve Kramer'den.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen Baltacı

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Mendes), Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül, Coulibaly (Dk. 73. Elayis Tavsan), Yalçın Kayan (Dk. 85 Ndiaye) Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 85 Ntcham), Holse, Mouandilmadji

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 76 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 87 Uğurcan Yazğılı), Bardhi (Dk. 87 Jinho Jo), Olaigbe (Dk. 61 Gonçalves), Muleka (Dk. 61 Kramer)

Goller: Dk. 43 ve Dk. 72 Holse (Samsunspor), Dk. 23 Bardhi (Penaltıdan), Dk. 79 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Nagalo (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Jevtovic ve Dk. 29 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 63 Emre Kılınç (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

51. dakikada Makoumbou'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu bloke etti.

56. dakikada Borevkovic'in pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Coulibaly, kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi.

65. dakikada Deniz Türüç'ün defansın arkasında pasında topla buluşan Kramer'in şutunda meşin yuvarlağı son anda kaleci Okan Kocuk, kornere çeldi.

72. dakikada Samsunspor 2-1 öne geçti. Van Drongelen'in ceza sahasına pasında Holse'nin yerden düzgün vuruşunda top kaleci Bahadır Han Güngördü'nün kolunun altından ağlara gitti: 2-1

79. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 2-2 beraberliği sağladı. Ceza sahası içindeki Deniz Türüç'ün pasında defansa çarparak kaleye yönelen topa kale çizgisi üzerinde Kramer dokunarak ağlarla buluşturdu: 2-2

90+2 dakikada Mouandilmadji'nin Nagalo'nın müdahalesi sonrasında ceza sahasında yerde kalması nedeniyle hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ntcham'ın penaltı atışını kaleci Bahadır Han Güngördü yatarak kontrol etti.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor ve Konyaspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Samsunspor ve Konyaspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
