Samsunspor ve Milli Eğitimden Miniklere Futbol Şenliği İş Birliği - Son Dakika
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Samsunspor ve Milli Eğitimden Miniklere Futbol Şenliği İş Birliği

Samsunspor ve Milli Eğitimden Miniklere Futbol Şenliği İş Birliği

Samsunspor Kulübü ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Mustafa Kemal Erkanat Kaybetmek Yok Minikler Futbol Şenliği' için iş birliği protokolü imzaladı. Futbol şenliği, 16 Haziran'da düzenlenecek ve yaklaşık 80 okulun katılımıyla gerçekleştirilecek.

20.05.2025 18:37  Güncelleme: 18:39
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Samsunspor Kulübü ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, "Mustafa Kemal Erkanat Kaybetmek Yok Minikler Futbol Şenliği" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine; Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akkuş katıldı. 16 Haziran'da, Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde düzenlenmesi planlanan futbol şenliğinde; 4 ilçeden 3. ve 4. sınıf seviyesindeki öğrencilerin yer aldığı yaklaşık 80 okulun katılımı hedefleniyor.

Törende konuşan Başkan Vekili Veysel Bilen, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Samsunspor iş birliğiyle, Büyükşehir Belediyemizin ve Valimizin de destekleriyle, geleneksel hale getirmeyi arzuladığımız 'Mustafa Kemal Erkanat Kaybetmek Yok Minikler Futbol Şenliği' için bir araya geldik. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Murat Ağar olmak üzere tüm katkı sağlayanlara kulübümüz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu başlangıcın, şehrimizin gençliği adına çok kıymetli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ve ilerleyen yıllarda geleneksel hale gelerek hem Samsunspor hem de diğer kulüpler için yeni yeteneklerin keşfedilmesine imkan sağlayacağını ümit ediyoruz. Bizleri çok heyecanlandıran bu projeyle, hem merhum Mustafa Kemal Erkanat'ın anısını yaşatacak hem de çocuklarımızı sporla buluşturacağız" dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ise konuşmasında, "Bugün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin değeri ve markası Samsunspor Kulübü ile böylesine anlamlı bir projede iş birliği yapmak bizleri hem onurlandırdı hem gururlandırdı. Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz, ancak temel hedefimiz öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek; onları sporla, sanatla ve kültürle buluşturmak" diye konuştu.

İmza töreninde son olarak konuşan İcra Kurulu Üyemiz Fazlıhan Carus ise, "İlk günden bu yana desteğini esirgemeyen İl Müdürümüz Dr. Murat Ağar'a teşekkür ediyorum. Bu projenin en temel amacı, Samsunlu çocuklarımızı Samsunspor ile buluşturmak ve onlara bu sevdayı küçük yaşlarda aşılamaktır. Şenlik boyunca öğrenciler futbol heyecanı yaşarken, Samsunspor ile tanışma fırsatı bulacak ve çeşitli sürpriz hediyelerle ödüllendirilecekler" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor ve Milli Eğitimden Miniklere Futbol Şenliği İş Birliği - Son Dakika

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