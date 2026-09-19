Samsunspor, yarın Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için havayoluyla Erzurum'a gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor, yarın Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için havayoluyla Erzurum'a gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, yarın Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için havayoluyla Erzurum\'a gitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayıp havayoluyla Erzurum'a gitti. Ligde 4 puanla 15'inci sıradaki Samsunspor, yarın saat 17.00'de 16'ncı sıradaki Erzurumspor FK'ya konuk olacak.

Berkay YILDIZ/SAMSUN, – SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak havayolu ile Erzurum'a gitti.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, havayolu ile Erzurum'a hareket etti. Yarın 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Murat Şenel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Ligde Samsunspor 4 puanla 15'inci sırada yer alırken, Erzurumspor FK'da aynı puanla 16'ncı sırada bulunuyor.

Kaynak: DHA
Erzurumspor KulübüSamsunsporErzurumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankaralı müteahhidin ölümünde veteriner ilacı izi 400 milyonluk servet için plan kurulduğu öne sürüldü Ankaralı müteahhidin ölümünde veteriner ilacı izi! 400 milyonluk servet için plan kurulduğu öne sürüldü
Otizmli Tufan’ın ölümünde ablası ve arkadaşı tutuklandı Savcılıkta anlattığı neden şoke etti Otizmli Tufan'ın ölümünde ablası ve arkadaşı tutuklandı! Savcılıkta anlattığı neden şoke etti
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adaklı’da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu Adaklı'da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor
17:00
Derbide inanılmaz an 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
16:30
OHAL ilan edilmişti Tarihi derbide inanılmaz son
OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son
16:15
Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü güne ait görüntüler Bardak detayı bomba
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba
15:54
Fenerbahçe’nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona’da şov yapıyor
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 17:32:26. #7.13#
SON DAKİKA: Samsunspor, yarın Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için havayoluyla Erzurum'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement