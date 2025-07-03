Samsunspor Yeni Sezona Hazır!

Avrupa kupalarında ve Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni sezonun ilk çalışması, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. - SAMSUN
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