Samsunspor Yeni Sezona Hazır!

Avrupa kupalarında ve Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni sezonun ilk çalışması, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. - SAMSUN