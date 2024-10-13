Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha - Son Dakika
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Spor

Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha

Samuel Eto\'o\'dan bir skandal hareket daha

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o skandal hareketlere imza atmaya devam ediyor. Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Marc Brys, Kenya maçı sonrası Eto'o'nun, asistanlarından birisini listeye yazmadığını söyledi. Brys açıklamasında, "Bir daha olursa hemen bırakacağım, söz veriyorum! Yedek kulübesinde kimin olacağına karar veren kişi ben olmalıyım" dedi.

13.10.2024 19:14
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Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Marc Brys, Kenya maçı sonrası Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ASİSTANINI LİSTEYE YAZMADILAR

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu 3. maçında Kenya'yı konuk eden Kamerun, sahadan 4-1 galip ayrılmıştı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Marc Brys, Samuel Eto'o'nun başkanlığını yaptığı Kamerun Futbol Federasyonu'nun, asistanlarından birisini listeye yazmadığını söyledi.

Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha
Marc Brys ve Samuel Eto'o

"BİR DAHA OLURSA HEMEN BIRAKACAĞIM"

Brys, Kenya maçının ardından yaptığı açıklamada "Yine arkamdan iş çevirdiler, listeleri asistanlarım olmadan yaptılar. Bir daha olursa hemen bırakacağım, söz veriyorum! Yedek kulübesinde kimin olacağına karar veren kişi ben olmalıyım" ifadelerini kullandı.

6 AY MEN CEZASI ALMIŞTI

Bu, 43 yaşındaki· futbol adamı Samuel Eto'o'nun ilk vukuatı değil. Aynı zamanda dünyaca ünlü eski bir futbolcu olan Eto'o, fai·r-play i·lkeleri·ni·n i·hlali· ve uygunsuz davranışları sebebi·yle geçtiğimiz günlerde futboldan 6 ay men edilmişti.

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Son Dakika Spor Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha - Son Dakika

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