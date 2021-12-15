Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi

Geçtiğimiz günlerde Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen efsane futbolcu Samuel Eto'o, ilk iş gününde fırtınalar estirdi.

ÇALIŞANLARI EVLERİNE GÖNDERDİ

Fanatik'in Kamerun'dan CFoot'a dayandırdığı haberde, federasyondaki ilk iş gününde 07.30'da federasyon binasına giden Eto'o, işbaşı saati olan 08.00'den sonra işe gelen çalışanları evlerine geri gönderdi. Eto'o'nun işe geç gelen çalışanların işlerine son verdiği belirtildi.

GEÇ GELİNMEMESİ YÖNÜNDE TALİMAT VERDİ

Başkan seçildikten sonra çalışanlara mesai başlangıcıyla ilgili bilgilendirme yapıldığı ve geç gelinmemesi yönünde talimatı verildiği ancak buna rağmen işe geç gelen çalışanlar olunca Eto'o'nun bu çalışanları işten çıkardığı ifade edildi. Efsane futbolcunun aldığı karar ülkede tepki çekerken konuyla ilgili Kamerun Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.