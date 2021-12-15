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Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi - Son Dakika

Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi

15.12.2021 17:21
Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi

Kamerun Futbol Federasyonu başkanı seçilen Samuel Eto'o, ilk iş gününde mesai saatine geç kalan çalışanlarının görevine son verdi. Eto'o'nun başkan olur olmaz geç kalınmaması yönünde uyarı yaptığı öğrenilirken, ilk hatada çalışanların işine son vermesi ülkede ses getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen efsane futbolcu Samuel Eto'o, ilk iş gününde fırtınalar estirdi.

ÇALIŞANLARI EVLERİNE GÖNDERDİ

Fanatik'in Kamerun'dan CFoot'a dayandırdığı haberde, federasyondaki ilk iş gününde 07.30'da federasyon binasına giden Eto'o, işbaşı saati olan 08.00'den sonra işe gelen çalışanları evlerine geri gönderdi. Eto'o'nun işe geç gelen çalışanların işlerine son verdiği belirtildi.

GEÇ GELİNMEMESİ YÖNÜNDE TALİMAT VERDİ

Başkan seçildikten sonra çalışanlara mesai başlangıcıyla ilgili bilgilendirme yapıldığı ve geç gelinmemesi yönünde talimatı verildiği ancak buna rağmen işe geç gelen çalışanlar olunca Eto'o'nun bu çalışanları işten çıkardığı ifade edildi. Efsane futbolcunun aldığı karar ülkede tepki çekerken konuyla ilgili Kamerun Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi

Futbol Federasyonu, Samuel Eto, Kamerun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi - Son Dakika Spor


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