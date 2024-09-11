San Marino, 7 yıl aradan sonra ilk golünü Türkiye'ye attı - Son Dakika
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Spor

San Marino, 7 yıl aradan sonra ilk golünü Türkiye'ye attı

San Marino, 7 yıl aradan sonra ilk golünü Türkiye\'ye attı

5 gün önce tarihindeki ilk galibiyetini alan San Marino'da bu kez U21 takımı 7 yıl sonra gol atmayı başardı. San Marino U21 43 maçtır süren gol hasretine Türkiye'ye karşısında son verdi. Millilerimiz maçı 6-1 kazandı.

11.09.2024 14:33
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Mevcut milli takımları gibi başarıdan uzak bir yapıda olan U21 San Marino ekibi, 7 yıllık gol hasretini yine bize karşı sonlandırdı.

FARKA BOĞDUK

Maçı 6-1 kazanan millilerimizde golleri Bartuğ Elmaz (2), Livan Baha Burcu, Cihan Çanak, Burak İnce ve Emir Ortakaya kaydetti. San Marino, 1994 Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiye karşısında tarihi başarılar kazanmıştı. İlk maçı milli takımımız 4-1 kazanmıştı. Ancak maçın enteresan olaylarından biri, San Marino Milli Takımı'nın, tarihindeki 2. golünü ağlarımıza göndermesi olmuştu.

BİR İLKİ BAŞARMIŞLARDI

En son 11 Kasım 2017'de Çekya U21'e gol atma başarısı gösteren San Marino'nun A Takımı da 5 gün önce Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup ilk maçında Lihtenştayn'ı 1-0 yenerek tarihindeki ilk resmi galibiyetini almıştı.

San Marino, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor San Marino, 7 yıl aradan sonra ilk golünü Türkiye'ye attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cemilrepost Demiroğlu: Tarihlerindeki ilk golüde bize atmışlardı 8 1 Yanıtla
  • Çuvaldız: başarısızlıkla gündem olmayı başarıyorlar tebrikler sanmarino 4 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: 90 lı yıllarda tarihlerinde ilk gollerini ilk defa kornerlerini atıpta nasıl durucaklarını bilmeyen ve golüde attılar bu san marino hep bize denk getirir ilkleri 3 0 Yanıtla
  • ali gergin: Sevap olsun diye 1 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Başarı sağlarayarak gündem olmak zorken başarısız olarak gündem olmak daha kolay...Onlar kolayı seçiyor. 2 0 Yanıtla

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