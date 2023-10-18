Şampiyon gibi sevindiler! San Marino, 2 yıllık gol özlemine son verdi

San Marino ile Danimarka, EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi San Marino, mücadeleyi kaybetmesine rağmen 2 yıl sonra gol atma başarısı gösterdiği için büyük sevinç yaşadı.

GOLINUCCI'DEN TARİHİ GOL

Karşılaşmada Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Höjlund ve 70. dakikada Poulsen kaydetti. 61. dakikada San Marino'nun 2 yıl sonra golünü atan isim ise Golinucci oldu.

ŞAMPİYON GİBİ SEVİNDİLER

2 yıl sonra gelen gol sonrası San Marino'da takım ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk yaşamış gibi golü kutlayan San Marino takımının o anları büyük ilgi gördü.