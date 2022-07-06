Sanayi Yıldızspor'a 'ASİ' golcü - Son Dakika
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Sanayi Yıldızspor'a 'ASİ' golcü

06.07.2022 11:52
Sanayi Yıldızspor'a 'ASİ' golcü

Yeni sezon öncesi transferleri bitirmek isteyen Manisa Sanayi Yıldızspor, son olarak Karaköyspor FK forması giyen santrafor Nurullah Asi ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transferleri bitirmek isteyen Manisa Sanayi Yıldızspor, son olarak Karaköyspor FK forması giyen santrafor Nurullah Asi ile sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor transferde bombaları patlatmayı sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip bugüne kadar birçok ismi kadrosuna kazandırırken, son olarak Karaköyspor FK forması giyen santrafor Nurullah Asi ile sözleşme imzalandı. Düzenlenen imza törenine Başkan Erhan Yıldız, Sportif Direktör Bülent Gökkaya ve Nurullah Asi katıldı. Geçtiğimiz sezonu 15 golle tamamlayan golcü isim, daha önce kariyerinde Donatımspor ve Yunusemre Belediyespor formaları da giydi. Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, "Nurullah Asi'ye kulübümüze hoş geldin diyoruz. Önümüzdeki sezon çok önemli maçlarımız var. Takımımızın başarısına katkıda bulunacağına inancımız tam. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.

Yeni transfer Nurullah Asi ise mutlu olduğunu ifade ederken, kırmızı-siyahlıların hedeflerine katkı sunmak istediğini söyledi. Nurullah, "Tercihim Manisa Sanayi Yıldızspor oldu. Sanayi Yıldızspor'un projesine inanıyor ve güveniyorum. İnşallah sezon sonunda hep birlikte mutlu sona ulaşacağız." şeklinde konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Gökkaya, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sanayi Yıldızspor'a 'ASİ' golcü - Son Dakika

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