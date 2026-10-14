Sanchez, 4-1'lik Barcelona yenilgisinde sorumluluğun takımda olduğunu söyledi - Son Dakika
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Sanchez, 4-1'lik Barcelona yenilgisinde sorumluluğun takımda olduğunu söyledi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sanchez, iptal edilen golün kırılma anlarından biri olduğunu ve yenilen gollerin bireysel değil, takımın sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Barcelona karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından takım olarak daha iyisini yapmaları gerektiğini belirterek, karşılaşmada yenilen gollerin bireysel değil, takım halinde sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklandığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin karşılaşılan zorluklarda etkili olduğunu dile getiren Sanchez, "Bunun başlıca nedeni, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemiz. Şampiyonlar Ligi, en iyi takımların yer aldığı bir organizasyon. Ancak kendi kalitemizden de şüphe etmemeliyiz. Kalitemizin olması, bu tür sonuçlar almamız için bir neden değil. Takım olarak çok daha iyisini yapmamız lazım. Buradan sonra bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Karşılaşmada iptal edilen golün maçın kırılma anlarından biri olduğunu belirten Sanchez, "Attığımız ikinci golden önce yaşanan pozisyon bir kırılma noktasıydı. Sayılmayan golümüze kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ancak rakibimize baktığımızda dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu görüyoruz. Maçı değiştiren an, o golün iptal edilmesinden sonraydı. Zaten ikinci yarıda hemen art arda goller yedik ve sonrasında gollerin devamı geldi" ifadelerini kullandı.

Takımın ikinci yarıdaki performansını da değerlendiren Sanchez, teknik direktörün tercihleri nedeniyle normal pozisyonlarında oynamayan futbolcuların yenilen gollerden sorumlu tutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Verilen kararlar genellikle hocamız tarafından alınıyor. İkinci yarıya başlama şeklimiz, takım olarak içinde bulunduğumuz durumun iyi olmadığını gösteriyordu. Oynama şeklimizden kaynaklı olarak da iyi bir performans sergileyemediğimizi düşünüyorum. Ancak normal pozisyonlarında oynamayan oyuncuların yenilen gollerle ilgili bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Bu durum, daha çok takımın sorumluluklarını yerine getirmemesiyle ilgili" diye konuştu.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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