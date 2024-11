Sanchez: Tottenham Maçı Benim İçin Özel

Spor

- Davinson Sanchez: "Benim için özel bir maç"

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez:

"Şu anda vücudumla, aklımla ve ruhumla Galatasaray'dayım"

"Çok yetenekli genç oyuncuları var"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Tottenham maçının kendisi için özel bir karşılaşma olacağını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray yarın sahasında İngiliz ekibi Tottenham ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendisi için özel bir maç olduğunu söyleyen Sanchez, "Bu seviyede bir rakiple mücadele edeceğimizin dışında benim de orada yaşadığım bir dönem vardı. Onlarla tekrar karşı karşıya geleceğim. O açıdan da özelliği var benim için bu maçın. İyi bir futbol oynamak istiyoruz. Onların da iyi futbol oynadığını biliyoruz. Agresif olacaklardır. Seyir zevkinin yüksek olacağını tahmin ediyorum. Galatasaray olarak sahada kendimiz olacağız. Son maçlardaki performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Çok yüksek potansiyeli olan oyuncularımız var. Uluslararası deneyimi yüksek olan oyuncularımız var. Çok keyifli bir maç olacağına inanıyoruz. Bu tarz oyunlar bizim için keyiflidir. Yarınki maçı da dört gözle bekliyorum. Benim için özel bir maç. Yüksek seviyede olacak. Sezon boyunca iyi oynamamız lazım. Büyük bir takıma karşı mücadele edeceğimizi biliyoruz. Premier Lig, yüksek seviyede bir lig. Avrupa Ligi'nde keyifli bir maç olacak. Tam bir takımlar. Çok yetenekli genç oyuncuları var. Takım arkadaşlarımı ne ile uyarırsınız derseniz, bu ciddiyetle ilgili olur. Ciddiyeti eğer sağlarsak herkese karşı mücadele ederiz" ifadelerini kullandı.

"Herkese karşı oynayabilecek bir takımız"

Galatasaray'ın her sene geliştiğini vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "Bu tip turnuvalar için her zaman çalışıyoruz. Bu tip turnuvalar da zor. Kulübün bir potansiyeli var. Biz de favorilerden biriyiz. En üste çıkmak istiyoruz. Her sene daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dışarıda Türk futbolunu izledikleri zaman inşalar ne görüyorlar, buna bakmak gerekiyor. Herkese karşı oynayabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Savunmada 4'lü ve 3'lü savunma sistemiyle oynamaya adapte olmaları gerektiğini ifade eden Kolombiyalı futbolcu, "Her gün antrenman yapıp, yeteneklerimizi geliştirip, bu özelliklerimizin üzerine gitmemiz gerekiyor. Bu sayede 3'lüyü kim daha iyi oynayacak, 4'lüyü kim daha iyi oynayacak diye birbirimizle mücadele etmiş de oluyoruz" dedi.

"Şu anda vücudumla, aklımla ve ruhumla Galatasaray'dayım"

Avrupa'nın büyük takımlarının kendisiyle ilgilendiğine yönelik çıkan haberlerin sorulması üzerine Davinson Sanchez, "Bunlar spekülasyonlar. Bunlar tabii çok konuşuluyor. Ben Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. Böyle söylentiler, yazın Amerika Kupası'nda da vardı. Büyük takımlardan ilgi olması güzel bir şey. Bu iyi çalıştığımızı, takımın iyi olmasını gidiyor olmasını gösteriyor. Ben şu anda vücudumla, aklımla ve ruhumla Galatasaray'dayım" diye cevap verdi.