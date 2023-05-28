Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı kehanet dalga konusu oldu: Türkiye'nin en uzun gecesi olacak - Son Dakika
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Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı kehanet dalga konusu oldu: Türkiye'nin en uzun gecesi olacak

Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı kehanet dalga konusu oldu: Türkiye'nin en uzun gecesi olacak

28.05.2023 19:13

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur seçimlerinde oy sayımı devam ederken ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan paylaşım geldi. Çakar'ın "Türkiye'nin en uzun gecesi." ifadelerini kullandığı paylaşım sosyal medyada dalga konusu oldu. Bazı kullanıcılar, "Çok düşünüp yaptığım analiz." yorumunu yaparken, bazıları da "Icardi'den bilgi mi geldi hocam?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanma saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayma işlemi devam ederken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN GECESİ OLACAK"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin en uzun gecesi." ifadelerini kullandı. Çakar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı analiz dalga konusu oldu

"ICARDI'DEN BİLGİ Mİ GELDİ?"

Ahmet Çakar'a yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar "Kime oy verdin?" diye sorarken, bazı kullanıcılar ise "Icardi'den bilgi mi geldi hocam?" diyerek ünlü yorumcuyu tiye aldı.

Ahmet Çakar'a gelen yorumlar şöyle:

Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı analiz dalga konusu oldu
Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı analiz dalga konusu oldu
Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı analiz dalga konusu oldu
Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı analiz dalga konusu oldu
Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı analiz dalga konusu oldu
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı kehanet dalga konusu oldu: Türkiye'nin en uzun gecesi olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı kehanet dalga konusu oldu: Türkiye'nin en uzun gecesi olacak - Son Dakika
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