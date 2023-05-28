Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanma saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayma işlemi devam ederken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın yaptığı paylaşım gündeme oturdu.
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin en uzun gecesi." ifadelerini kullandı. Çakar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Ahmet Çakar'a yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar "Kime oy verdin?" diye sorarken, bazı kullanıcılar ise "Icardi'den bilgi mi geldi hocam?" diyerek ünlü yorumcuyu tiye aldı.
Ahmet Çakar'a gelen yorumlar şöyle:
Son Dakika › Spor › Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı kehanet dalga konusu oldu: Türkiye'nin en uzun gecesi olacak - Son Dakika