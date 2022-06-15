Sandıklı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Turnuvası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye işbirliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Turnuvası düzenlendi. Sandıklı Şehir stadyumunda Kaymakam Eflatun Can Tortop'un vuruşunu yaptığı A gurubu takımlarından özel bir kolejin takımı ve Kozvan Spor'un maçı ile turnuva başladı. Bu karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Turnuvaya 15 takım katılırken, takımlar 3 gurupta mücadele ediyor. Turnuvada Haftanın 5 günü 2 karşılaşma gerçekleşirken maçlar 70 dakika sürdü. Gurupları geçen takımlar önce çeyrek final daha sonra yarı final müsabakalarında karşılaşacak. Finale çıkan takımlar ise 14 temmuzda final karşılaşması ile turnuva sona erecek. - AFYONKARAHİSAR