Sandıklı\'da Gelecek Sporcular İçin Yetenek Taraması Yapıldı

Spor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, geleceğin sporcularını keşfetmek amacıyla düzenlenen yetenek taraması yapıldı.

İlçe merkezinde yapılan etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Araz katıldı. Ayrıca, birçok üçüncü sınıf öğrencisi de etkinlikte yer alarak yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Yetenek taramaları, gençlerin spor alanındaki potansiyellerini erkenden keşfetmek ve yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlara yönlendirebilmek amacıyla düzenleniyor. Sandıklı'daki taramada, gençlerin fiziksel yetenekleri, hız, denge, koordinasyon gibi kriterlere göre değerlendirildi. Katılımcılar, çeşitli testlerden geçerek antrenörler ve uzmanlar tarafından gözlemlendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, yetenek taramalarının sporun yaygınlaştırılması ve gençlere fırsat sunulması açısından son derece önemli olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR