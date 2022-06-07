Duygu Gedik Konya 'da düzenlenen müsabaka sonrası Türkiye birincisi olarak milli takıma seçilirken Sandıklı ilçesinde eğitim aldığı Cumhuriyet Ortaokuluna geldiğinde okul yönetimi ve öğrenci arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Okul bahçesinde Gedik'in Türkiye Şampiyonluğu kutlanırken, Okul Müdürü Halil Erhan Kaplan tarafından Gedik'e çeyrek altın hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Karahisar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sandıklılı 7'inci sınıf öğrencisi ilçenin gururu oldu - Son Dakika

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