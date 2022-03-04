Şanlıurfa'da çocuklar sporla gelişiyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çocuklar sporla gelişiyor

04.03.2022 17:05
Şanlıurfa'da çocuklar sporla gelişiyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan spor kurslarında çocuklar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de spor yaparak fiziksel ve zihinsel açıdan kendilerini geliştiriyorlar.

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan spor kurslarında çocuklar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de spor yaparak fiziksel ve zihinsel açıdan kendilerini geliştiriyorlar.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çocuklar için açtığı spor kurslarıyla çocukların hem sporla tanışmasını hem de zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlıyor. Karaköprü Belediyesi'nin Çankaya Mahallesinde bulunan çadır spor merkezinde Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik basketbol ve tekvando kursu verilirken, Doğukent Mahallesinde bulunan spor salonunda da voleybol, kickboks ve basketbol kursları devam ediyor. Çocukların okuldan kalan zamanlarını sporla değerlendirmeleri için açılan kurslarda çocuklara hem spor disiplini hem sağlıklı yaşam bilinci hem de fiziksel gelişim anlamında katkı sunulması hedefleniyor. Ayrıca çocuklara verilen temel eğitimle birlikte çocukların bu spor dallarında geleceğin milli sporcuları olmaları yolunda temel eğitim de veriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çocukların eğitimine olduğu kadar fiziksel gelişimine ve spor alışkanlığı kazanmalarına da katkı sunmak istediklerini ifade ederken, Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan kurslarla yeni sporcular kazanılması için eğitimler verildiğini ifade etti.

Çocuklar kendilerine sunulan spor imkanı için mutlu olduklarını ifade ederken, kendilerine bu imkanı sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da çocuklar sporla gelişiyor
Şanlıurfa'da çocuklar sporla gelişiyor
Şanlıurfa'da çocuklar sporla gelişiyor

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Karaköprü, Şanlıurfa, basketbol, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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