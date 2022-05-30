Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
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Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi

30.05.2022 12:44
Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi

Şanlıurfa'da genç yeteneklerin keşfedilip geleceğe profesyonelce hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu U14 ligi başladı.

Şanlıurfa'da genç yeteneklerin keşfedilip geleceğe profesyonelce hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu U14 ligi başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Futbol dünyasında başlayan ligin ilk haftasında genç sporcular yeteneklerini sergiledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Amatör Spor Kulüplerinin destekleri ile düzenlenen ve 20 hafta sürecek olan U14 ligi başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Futbol dünyasında gerçekleşen U14 ligine 20 takım katıldı. Ailelerin yoğun yoğun ilgi gösterdiği U14 ligi ilk hafta karşılaşmalarında genç sporcular sahada ter dökerek yeteneklerini sergiledi. Genç yeteneklerin belirlenmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve komite içerisinde eski futbolcuların da yer aldığı izleme komitesi maçları yakından takip etti. Spora ve sporcuya her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin gençlere kazandırdığı kaleci departmanı ve 10 futbol okulunda top koşturan 50 sporcu 10 kaleci ve 5 takım olarak U14 liginde top oynama şansı yakaladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kentte 10 futbol okulu ve bu okullarda kaleci departmanı yer alıyor. 400'e yakın lisanslı sporcusu bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi spor okullarından 100 genç sporcu U14 liginde top koşturuyor. Ligin ilk haftasında genç sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından tişört hediye edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi
Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi
Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi
Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi
Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi
Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi - Son Dakika


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