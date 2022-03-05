Şanlıurfaspor: 1-2 - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfaspor: 1-2

05.03.2022 16:21
Şanlıurfaspor: 1-2

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Tuncay Ercan (xx), Şeyhmus Baysal (xx)BUCASPOR 1928: Şener (x) - Yalçın Eycan (xx), Gökhan (x) (Dk. 88 Onur), Alper Kadir (xx), Abdullah (xx), Metin (x) (Dk. 81 Recep x), Mustafa Hüseyin (xx), Saruhan (x) (Dk. 63 Cuma xx), Berke (xx), Ahmet Sun (x) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Tuncay Ercan (xx), Şeyhmus Baysal (xx)BUCASPOR 1928: Şener (x) - Yalçın Eycan (xx), Gökhan (x) (Dk. 88 Onur), Alper Kadir (xx), Abdullah (xx), Metin (x) (Dk. 81 Recep x), Mustafa Hüseyin (xx), Saruhan (x) (Dk. 63 Cuma xx), Berke (xx), Ahmet Sun (x) (Dk. 63 Yusuf x), Mehmet Fuat (xx)ŞANLIURFASPOR: Tolgahan (xxx) - Vedat (x) (Dk. 64 Caner xx), Muhammed Enes (x) (Dk. 72 Taner xx), Erkan Kaş (xx), Şiyar (xx), Sinan (xx) (Dk. 84 Hüseyin xx), Burak (xx), Çağlar Birinci (xx), Dilaver Güçlü (xxx) (Dk. 72 Ferhan x), Mustafa (xx) (Dk. 84 Samed), Muhammet Raşit (xx)GOLLER: Dk. 45 Berke (Bucaspor), Dk. 61 (Pen) ve Dk. 63 Dilaver Güçlü (Şanlıurfaspor)SARI KARTLAR: Eycan, Alper (Bucaspor), Şiyar, Burak (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Teco Karacabey Belediyespor deplasmanındaki mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Bucaspor 1928, evinde öne geçtiği maçta Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu. İki takım futbolcuları sahaya, "Savaşa Hayır" pankartıyla çıktı. İzmir temsilcisi 45'inci dakikada Berke'nin golüyle öne geçmesine rağmen 61'inci dakikada penaltıdan ve 63'üncü dakikada Dilaver Güçlü'nün gollerine engel olamadı. Bu sonuçla Bucaspor 39 puanda kalırken, Şanlıurfaspor 33 puanda kaldı.


YORUMLAR
500
Son dakika... Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 63'e yükseldi Son dakika... Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 63'e yükseldi Son Dakika | Pakistan'daki camiye bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı Son Dakika | Pakistan'daki camiye bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Mustafa Hüseyin, Şanlıurfaspor, Bucaspor, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor: 1-2 - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 16:31:13. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfaspor: 1-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement