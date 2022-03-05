Şanlıurfaspor: 1-2 - Son Dakika

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Tuncay Ercan (xx), Şeyhmus Baysal (xx)BUCASPOR 1928: Şener (x) - Yalçın Eycan (xx), Gökhan (x) (Dk. 88 Onur), Alper Kadir (xx), Abdullah (xx), Metin (x) (Dk. 81 Recep x), Mustafa Hüseyin (xx), Saruhan (x) (Dk. 63 Cuma xx), Berke (xx), Ahmet Sun (x) (Dk. 63 Yusuf x), Mehmet Fuat (xx)ŞANLIURFASPOR: Tolgahan (xxx) - Vedat (x) (Dk. 64 Caner xx), Muhammed Enes (x) (Dk. 72 Taner xx), Erkan Kaş (xx), Şiyar (xx), Sinan (xx) (Dk. 84 Hüseyin xx), Burak (xx), Çağlar Birinci (xx), Dilaver Güçlü (xxx) (Dk. 72 Ferhan x), Mustafa (xx) (Dk. 84 Samed), Muhammet Raşit (xx)GOLLER: Dk. 45 Berke (Bucaspor), Dk. 61 (Pen) ve Dk. 63 Dilaver Güçlü (Şanlıurfaspor)SARI KARTLAR: Eycan, Alper (Bucaspor), Şiyar, Burak (Şanlıurfaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Teco Karacabey Belediyespor deplasmanındaki mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Bucaspor 1928, evinde öne geçtiği maçta Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu. İki takım futbolcuları sahaya, "Savaşa Hayır" pankartıyla çıktı. İzmir temsilcisi 45'inci dakikada Berke'nin golüyle öne geçmesine rağmen 61'inci dakikada penaltıdan ve 63'üncü dakikada Dilaver Güçlü'nün gollerine engel olamadı. Bu sonuçla Bucaspor 39 puanda kalırken, Şanlıurfaspor 33 puanda kaldı.
Kaynak: DHA
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