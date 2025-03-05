Şanlıurfaspor 1-2 Adanaspor - Son Dakika
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Şanlıurfaspor 1-2 Adanaspor

Şanlıurfaspor 1-2 Adanaspor

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor, Adanaspor'a 2-1 mağlup oldu. Akabueze'nin golü yetersiz kaldı.

05.03.2025 18:18
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Adanaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Akabueze'nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Nurullah kornere çeldi.

14. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı içinde buluşan Akabueze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada Harun Alpsoy'un ceza sahasına ortasında Amadou Ciss, kaleci Tokotaev'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Reşat Onur Coşkunses penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada beyaz noktanın başına geçen Endri Çekici, topu ağlara yolladı. 1-1

50. dakikada Endri Çekici'nin kullandığı köşe atışında Fatih Kurucuk'nun şutunda top filelerle buluştu. 2-1

90. dakikada Safa Kınalı'nın ceza sahası dışından sert şutunda top defansa da çarparak direğin hemen yanından kornere çıktı.

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Mehmet Dura

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Awuku, Muscat, Nafican Yardımcı, Amar Begiç (Sambou dk. 70), Hasan Hüseyin Acar, Akabueze, Burak Can Çamoğlu, Ogundu, Ahmet Yazar (Safa Kınalı dk. 51), Okyere (Kappel dk. 46)

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Enes Kalyoncu, Alpay Çelebi, Fatih Eren, Çağrı Giritlioğlu, Seyit Gazanfer, Mehmet Yüksel

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Adanaspor: Nurullah Aslan, Mirza Cihan, Candeias (Metehan Altunbaş dk. 85), Endri Çekiçi (Orkan Çınar dk.76), Isaac, Sokol Cikalleshi (Andrei Ivan dk. 67), Amadou Ciss (Cem Güzelbay dk. 85), Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Elias Durmaz, Oğuzhan Matur

Yedekler: Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz, Yasin Arda Midiliç, Mehmet Fevzi Yıldırım, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Akabueze (dk. 14) (Şanlıurfaspor), Endri Çekici (dk. 32 pen.), Fatih Kurucuk (dk. 50) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Tokotaev, Awuku, Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor), Endri Çekici, Candeias, Sokol Cikalleshi, Nurullah Aslan, Elias Durmaz (Adanaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor 1-2 Adanaspor - Son Dakika

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