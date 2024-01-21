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Şanlıurfaspor, Adanaspor'u 4-0 yenerek istediği sonucu aldı - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Adanaspor'u 4-0 yenerek istediği sonucu aldı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yenerek galibiyet elde etti. Şanlıurfaspor Teknik Sorumlusu Musa Öztürk, maçın ardından yapılan toplantıda takımın istedikleri güzel bir sonuç aldığını belirtti. Adanaspor Yardımcı Antrenörü Eyüp Arın ise istemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını ve oyuncularının başlarını kaldırmalarını istedi.

Şanlıurfaspor, Adanaspor\'u 4-0 yenerek istediği sonucu aldı
21.01.2024 - 19:43,
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yenen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik sorumlusu Musa Öztürk, istedikleri güzel bir sonuç aldıklarını söyledi.

Öztürk, maçın ardından düzenlenen toplantıda karşılaşmaya çok farklı duygu ve düşüncelerle çıktıklarını söyledi.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un maç öncesi babasının hayatını kaybettiği haberini öğrendiklerini vurgulayan Öztürk, "Maçtan önce çok üzücü bir haber aldık. İrfan hocamız sevgili babasını kaybetti. Kendisine söylemedik ve o duygularla maça çıktık. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Sahada olan, sonradan giren, kenarda olan herkes taktiksel disipline çok uydu. İstediğimiz güzel bir sonuç aldık." diye konuştu.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Eyüp Arın ise çok önemli bir maça çıkacaklarının bilinciyle geldikleri sahadan istemedikleri sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Kendilerine yakışmayan bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Arın, şöyle devam etti:

"Hafta içi oynadığımız kupa maçının tabii ki fiziksel ve zihinsel yorgunluğu vardı. Buraya gelirken hazırlığımız sadece mental anlamında oldu. Şanlıurfaspor ile önemli bir maça çıkıyorduk fakat maçın görüntüsü, başlangıç görüntümüz ile uyuşmayan bir müsabaka oynadık. Tamamen Şanlıurfa'nın istediği yönde, istediği şekilde giden bir maçtı. Yani bana göre skor benim hazmedebileceğim bir skor değil ama futbolcularım bunu kendilerine yakıştırıyorsa buna da diyecek bir şeyim yok. Bugün sahadaki Şanlıurfaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımın artık başını kaldırmalarını istiyorum."

Kaynak: AA
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