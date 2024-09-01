Şanlıurfaspor, Bandırmaspor\'u 3-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor evinde Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
32. dakikada Mboula'nın pasında ceza sahası içinde Malle, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
36. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mboula, kaleci Zafer'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mboula, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 2-0
44. dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Rahmetullah Berişbek, topu filelere yolladı. 2-1
45+1. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Atınç Nukan, sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
78. dakikada korner çizgisinden ceza sahasına yapılan ortada Hasan Hüseyin Acar, topu filelerle buluşturdu. 3-2
Hakemler: Alper Akarsu, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Ofosu (Hakan Erçelik dk. 84), Malle, Kayode (Stefan Ashkovski dk. 73), Landel (Amar Begiç dk. 54), Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Coşkun, Atakan Aybastı, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer
Yedekler: Abdulkadir, Fatih Eren, Furkan, Jani Forsell, Nafican, Hakan, Menize, Ahmet Gökbayrak
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Faruk Can Genç dk. 46), Hikmet Çiftçi, Araujo, Diakhaby (Mulumba dk. 46), Nomel (Doğan Can Davas dk. 67), Kerem Atakan Kesgin (Paixao dk.75), Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan (Diniyev dk. 81), Rahmetullah Berişbek
Yedekler: Akın Alkan, Yasin Yağız, Rodrigo Santos, İbrahim Kaya, Sergen
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Malle (dk. 32), Mbolula (dk. 38 pen.), Hasan Hüseyin Acar (dk. 78) (Şanlıurfaspor), Rahmetullah Berişbek (dk. 44), Atınç Nukan (dk. 45+1) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Coşkun (Şanlıurfaspor), Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Kerem Atakan Keskin (Bandırmaspor) - ŞANLIURFA
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