Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor'da Karafırtınalar ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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