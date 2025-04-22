Şanlıurfaspor'da Yeni Teknik Direktör Erkan Sözeri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, görevinden istifa etmişti.