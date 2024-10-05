Şanlıurfaspor'dan 3-0'lık Zafer - Son Dakika
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Şanlıurfaspor'dan 3-0'lık Zafer

Şanlıurfaspor\'dan 3-0\'lık Zafer

Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu, teknik direktör Sözeri mutluluğunu ifade etti.

05.10.2024 22:46
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Biz milli maç arasına iyi girmek istiyorduk, morali girmek istiyorduk bunu da başardık."dedi.

Sözeri, Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, herkesin garanti 3 puan gözüyle baktığı böyle maçların zor maçlar olduğunu söyledi.

İlk yarıda bu zorlukla karşılaştıklarını aktaran Sözeri, şöyle konuştu:

"İlk yarı gerçekten öyle oldu açıkçası. İlk yarıda çok nadir yaptığım bir şey yaptım ve 2 oyuncuyu değiştirdim. Bu oyuncuların kötü olduğu anlamına gelmesin, daha ofansif oyuncularla oynamak istedik. İlk yarı golü bulamayınca rakip genç olduğu için direnci de artıyor. İkinci yarıda Ahmet'i de oyuna aldık santrafor olarak. Bu hamlelerimiz ikinci yarı meyvesini verdi diye düşünüyorum. Giren oyuncular, çıkan oyuncular bu takımın birer parçası olduğunu hissettirdiler, bundan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Ama bunu biz sürekli hale getirmemiz lazım. Özellikle geçen hafta Kocaelispor beraberliğinin anlamlı olması için bu hafta 3 puan almamız gerekiyordu. Çünkü Malatyaspor genç oyuncularla mücadele ediyor. Bir takımın canını yakacaklar ama kimin bilmiyorum, bu biz olmayalım dedik. Bugün biraz ilk yarı onlar iyi mücadele etti. Rakip zor şartlarda mücadele ediyor, onları da tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Biz milli maç arasına iyi girmek istiyorduk, morali girmek istiyorduk bunu da başardık. Bugün üç puan aldığımız için mutluyuz, camiaya, taraftarımıza armağan olsun."

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz ise maçın birince devresinde iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Mücadelemizin karşılığında pozisyonumuz da var, gol yapsak belki içeriye galip gireceğiz. İkinci devre yaptığımız bireysel hata, yediğimiz basit goller bu sonucu doğurdu. Bu seviyede mücadele eden bir takım basit goller yememesi lazım, böyle hatalar yapamaması lazım. Biz yaptık ama maalesef bugün. Canımız sağ olsun, genç takımımız, yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor'dan 3-0'lık Zafer - Son Dakika

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