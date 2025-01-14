Şanlıurfaspor'dan Ankaragücü'ne Galibiyet Hedefi

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Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü sahalarında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Küçük, AA muhabirine, deplasmanda Erzurumspor FK karşısında alınan 3 puanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

MKE Ankaragücü ile iç sahada yapacakları maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Hocamız Erzurum FK takımını iyi analiz etmiş ve hafta boyunca yaptırdığı taktik çalışmaların meyvesini alarak maçı 1-0 kazanmasını bildiler. Oyuncularımı ve teknik heyeti kutluyorum. Cuma günü evimizde karşılaşacağımız MKE Ankaragücü karşısında da oyuncularıma güveniyorum ve maçtan galip gelen taraf olacağımıza inanıyorum. Bu sezon lig çok zorlu geçiyor, düşme potası ile play-off arasında çok küçük puan farkları var. Yani 1-2 maç kazanan play-off potasına, kaybeden düşme potasına giriyor. Sezon sonuna kadar da böyle gideceğini düşünüyorum. Camia olarak birliktelik sağlayan, kırılmayan ve destek bulan takımlar hedefine ulaşır. Bizim bu konuda işimiz biraz zor çünkü o birliktelik ve sinerji bizde yok, gerekli destek ve birliktelik sağlanmazsa takım başarısız olur."

Transfer döneminde sıkıntılar yaşadıklarını da aktaran Küçük, "Takımdan gitmek isteyen oyuncular var. Nasıl transfer yapacağız onu da bilmiyoruz çünkü geçici transfer yasağımız var. Bu yasağı kaldırmak için geçen yıldan 20 milyon lira olan borcu ödememiz lazım, bu borcu ödemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.