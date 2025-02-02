Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0'la Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0'la Geçti

Şanlıurfaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yenerek galibiyet sevinci yaşadı. Antrenör Karakoç, çok pozisyon harcadıklarını ancak son dakikada buldukları golle maçı kazandıklarını ifade etti.

02.02.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfaspor yardımcı antrenörü Murat Karakoç, sahalarında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin çok pozisyon harcamalarına rağmen maçın sonunda kazanmasını bildiklerini söyledi.

Karakoç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma boyunca oyunun hakimiyetinin takımında olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini anlatan "Çok pozisyon harcadık ama maçın sonunda bulduğumuz golle kazanmasını bildik. Transfer sürecindeyiz, gelen ve giden oyuncular var. Gelen oyuncular takıma adapte olmada biraz zorluklar yaşayabiliyor, zamanla bunları da aşacağız. Galibiyeti taraftarımıza ve yönetim kurulumuza armağan ediyoruz." diye konuştu.

İstanbulspor cephesi

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Üst sıraları hedeflediklerini belirten Korkmaz, bu tür maçlarda dikkatli olmaları gerektiğini anlattı.

Şanlıurfaspor maçından gereken dersi çıkaracaklarını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şanlıurfaspor'un bir puana razı olduğu anlarda yine ayağımızdaki topu rakibe vererek kalemizde golü gördük. Şimdi biz eğer play-off oynamak istiyorsak hedefliyorsak bu tip maçları çok fazla oynayacağız. Bu tip maçlarda daha sakin kalıp, daha kararlı işler yapmamız gerekirken bu tip acemilikler yaparsak o zaman hedefimizi değiştirmek zorunda kalırız. Yani futbolcu arkadaşlarla çalışırken maça hazırlanırken konuştuğumuz şeylerin eğer ısrarla tersi yapılacaksa o zaman hedefimizi değiştirmemiz gerekiyor. Play-off oynayacaksak daha yüksek şiddette daha gergin maçlar oynayacağız bugün olduğu gibi. Bu kadar fazla pas hatası yapmamızın sebeplerini benim ve futbolcularımın düşünmesi gerekiyor. Şanlıurfaspor'u tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Osman Zeki Korkmaz, Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Murat Karakoç, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Maç Sonucu, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0'la Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
12:16 NATO’dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
10:52 Gülşen’in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten
10:52 Yunus Akgün’ün talebi Galatasaray’ı şoke etti Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti
10:39 Fenerbahçe’nin yeni transferinin havaalanında zor anları Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
10:32 Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti
10:19 Yeni kayyumlar gelebilir Yeni kayyumlar gelebilir
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
10:17 Gazze’de 4’üncü rehine takası 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 18:37:29. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0'la Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.