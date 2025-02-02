Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0'la Geçti

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Şanlıurfaspor yardımcı antrenörü Murat Karakoç, sahalarında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin çok pozisyon harcamalarına rağmen maçın sonunda kazanmasını bildiklerini söyledi.

Karakoç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma boyunca oyunun hakimiyetinin takımında olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini anlatan "Çok pozisyon harcadık ama maçın sonunda bulduğumuz golle kazanmasını bildik. Transfer sürecindeyiz, gelen ve giden oyuncular var. Gelen oyuncular takıma adapte olmada biraz zorluklar yaşayabiliyor, zamanla bunları da aşacağız. Galibiyeti taraftarımıza ve yönetim kurulumuza armağan ediyoruz." diye konuştu.

İstanbulspor cephesi

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Üst sıraları hedeflediklerini belirten Korkmaz, bu tür maçlarda dikkatli olmaları gerektiğini anlattı.

Şanlıurfaspor maçından gereken dersi çıkaracaklarını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şanlıurfaspor'un bir puana razı olduğu anlarda yine ayağımızdaki topu rakibe vererek kalemizde golü gördük. Şimdi biz eğer play-off oynamak istiyorsak hedefliyorsak bu tip maçları çok fazla oynayacağız. Bu tip maçlarda daha sakin kalıp, daha kararlı işler yapmamız gerekirken bu tip acemilikler yaparsak o zaman hedefimizi değiştirmek zorunda kalırız. Yani futbolcu arkadaşlarla çalışırken maça hazırlanırken konuştuğumuz şeylerin eğer ısrarla tersi yapılacaksa o zaman hedefimizi değiştirmemiz gerekiyor. Play-off oynayacaksak daha yüksek şiddette daha gergin maçlar oynayacağız bugün olduğu gibi. Bu kadar fazla pas hatası yapmamızın sebeplerini benim ve futbolcularımın düşünmesi gerekiyor. Şanlıurfaspor'u tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."