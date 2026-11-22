Şanlıurfaspor, Menemen deplasmanında 87'de gelen golle 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Menemen 46'da Alican Özfesli ile öne geçti, konuk ekip 87'de Eren Fansa'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı; Menemen 16, Şanlıurfaspor 25 puana yükseldi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Menemen Futbol Kulübü, evinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'la berabere kaldı: 1-1. Müsabakanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, ev sahibi Menemen FK ikinci yarıya hızlı başladı. Maçın 46'ncı dakikasında Alican Özfesli, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Konuk Şanlıurfaspor 87'nci dakikada Eren Fansa'nın kendi ağlarını sarsmasıyla tabelayı eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu skorun ardından Menemen FK 16, Şanlıurfaspor ise 25 puana yükseldi.
Kaynak: DHA
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