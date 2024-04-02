Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cahit Arslan: Güzel bir galibiyet aldık

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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cahit Arslan, Sakaryaspor maçının ardından güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Cahit Arslan açıklamalarda bulundu. Çok sıcak bir havada maçın oynandığı ifade eden Arslan, "Ama maçın başında istediğimiz tempo istediğimiz oyun hakimiyetini ele geçirdik. O da skoru getirdi. Güzel goller bulduk, 2-0'dan sonra da skoru arttırabilirdik. İlk yarının sonuna doğru bir 7-8 dakika onlara da fırsat verildi. İlk yarı genelde bizim hakimiyetimize geçti. Tabii ikinci yarıda Sakaryaspor'da Tuncay Hoca hamleler yaptı, farklı oyuncularla farklı arayışlara girdi. Bizim oyuncularımız da biraz daha mücadele anlamında ön plana çıkmaya çalıştık ama oyun kurma ve oyunu ileriye taşımada biraz sorunlar yaşamaya başladık ikinci yarıda. Oyuncu değişiklikleriyle onu da gidermeye çalıştık. Çok büyük bir galibiyet oldu bizim adımıza. Zaten moralliydik. Hafta içi sağ olsun yönetim kurulumuz çok uğraştı, çok didindi, futbolcular çok fedakarlık yaptı. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündemine de oturdu, milli aradan sonraki yaklaşık 4 gün idmana da çıkılmadı. Bunun neticesiyle bu takım hala ayakta kalabiliyorsa hem arkadaşlığımız güzel hem de bu şehri seviyoruz, şehre hizmet etmeyi seviyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Taraftar az da çok saygı duyuyorum, takımı destekledi. Maç sonu beni de çağırmışlar, teşekkür ediyorum kendilerine ama zaten takım gitsin, ona ben saygı duyuyorum. Teveccühlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç bitiş değil. Daha sorumluluklarımız var. Cumartesi çok çok kritik başka maç var, bu bitti. Sakat oyuncularımız vardı, cezalı oyuncumuz vardı, onları da aratmadılar. İnşallah bu yıl ligde kalıp seneye de şampiyonluğu Allah bize nasip eder" diye konuştu. - ŞANLIURFA