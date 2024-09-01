Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Şanlıurfaspor'un gollerini Malle, Mboula (penaltıdan) ve Hasan Hüseyin Acar atarken, Teksüt Bandırmaspor'un gollerini Rahmetullah Berişbek ve Atınç Nukan kaydetti.

01.09.2024 00:17
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Stat: 11 Nisan

Hakemler: Alper Akarsu, Abdulhamit Söyler, Azad İlhan

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Ofosu (Dk. 83 Hakan Erçelik), Malle, Kayode (Dk 73 Ashkovski), Landel (Dk. 54 Begiç), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 83 Fatih Eren), Mehmet Coşkun, Atakan Aybastı, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Faruk Can Genç), Hikmet Çiftçi, Araujo, Diakhaby (Dk. 46 Mulumba), Nomel (Dk. 67 Doğan Can Davas), Kerem Atakan Kesgin (Dk.75 Paixao), Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan (Dk. 81 Diniyev), Rahmetullah Berişbek

Goller: Dk. 33 Malle, Dk. 38 Mboula (Penaltıdan), Dk. 78 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor), Dk. 44 Rahmetullah Berişbek, Dk. 45 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Mehmet Coşun, (Şanlıurfaspor), Dk. 37 Rahmetullah Berişbek Dk. 42 Hikmet Çiftçi, Dk. 74 Kerem Atakan Kesgin (Teksüt Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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