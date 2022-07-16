Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor, yeni sezon öncesi Bolu'da kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamptaki ilk antrenman Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleştirildi.
İki etap şeklinde Bolu'da devam edecek kamp hazırlıkları 15 Ağustos'ta tamamlandıktan sonra çalışmalar Şanlıurfa'da devam edecek.
Bu arada transfer çalışmalarını sürdüren sarı yeşilli ekip, Silahtaroğlu Vanspor FK takımından defans oyuncusu Barış Gök'ü renklerine bağladı.
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