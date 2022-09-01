Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak - Son Dakika
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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

01.09.2022 12:30
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, hafta sonu Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde düzenlenecek.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, hafta sonu Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, senenin son yarışı olan şampiyonada takımlar, kupa için mücadele edecek.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan ve Metin Restoran olarak bilinen parkurda 3-4 Eylül'de düzenlenecek organizasyonda, öğleden önce elemeler, öğleden sonra ise final yarışları yapılacak.

33 kulüpten 500'ü aşkın sporcunun katılacağı Sanmar Deniz Türkiye Şampiyonası'nda gençler, büyükler ve masterler kategorisinde yarışlar gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Sapanca Gölü, Denizcilik, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak - Son Dakika
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