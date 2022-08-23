Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Adıyaman'da yapılacak

Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, 26-28 Ağustos'ta Adıyaman'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç kürekçiler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek. Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilecek yarışlar, federasyonun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

26 Ağustos'ta elemeler, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde ise final yarışlarının yapılacağı organizasyonda, kupaya uzanan takımlar belli olacak.

20 kulüp ve 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, Adıyaman'da ilk kez yapılacak bir kürek müsabakası olması açısından önem taşıyor.

Kuş cenneti olan Gölbaşı Gölü'ndeki yarışlarda doğal yaşamın devamlılığı ve çevrenin korunmasına da özen gösterilecek.

"Yeşil Federasyon" ve "Temiz Su" projesi kapsamında Türkiye Kürek Federasyonunun tek kullanımlık pet şişe kullanımını yasakladığı uygulama, ilk kez Gölbaşı'ndaki yarışlarda gerçekleştirilecek.