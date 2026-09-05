Santarelli: Bugünkü zaferi herkes çok hak etti, teknik anlamda harika oynadık - Son Dakika
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Santarelli: Bugünkü zaferi herkes çok hak etti, teknik anlamda harika oynadık

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Sırbistan karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve zaferi herkesin hak ettiğini söyledi. Final için heyecanlı olduğunu belirten Santarelli, bir kupa daha kazanmak için çalışacaklarını ifade etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Sırbistan karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Kesinlikle Türk taraftarlar da, takımım da, federasyon da herkes bu zaferi çok hak ediyordu. Çok mutluyum" dedi.

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sırbistan maçının önceki Avrupa Şampiyonası'nın finalinin rövanşı olmadığını ifade eden Santarelli, "Önceki Sırbistan maçı hakkında bir şey söyleyemem. Geçmiş benim için önemli değil. Ben o zaman Türkiye'nin koçu dahi değildim. Ama bugün oynanan oyundan kesinlikle çok memnunum. Özellikle teknik anlamda istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir blok-defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık ve bunun sonucunda da açıkçası gayet iyi bir oyun sahaya koyduk. Kesinlikle Türk taraftarlar da, takımım da, federasyon da herkes bu zaferi çok hak ediyordu. Çok mutluyum" dedi.

"Şimdi otele gidip sessizlik içinde olmak açıkçası garip gelecek"

Seyircilerin çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Kesinlikle çok güzel bir atmosfer vardı. Burada oynamayı, bu maçı oynamayı iple çekiyordum. Çok kalabalık olacağını, çok güzel bir atmosfer olacağını biliyordum. Şimdi otele gidip sessizlik içinde olmak açıkçası garip gelecek. Final için de buranın çok kalabalık, çok güzel bir atmosferde olacağını biliyorum. Yarın için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

"Finalde rakip olarak kimseyi tercih etmiyorum"

"Finalde rakip olarak kimseyi tercih etmiyorum" diyen Daniele Santarelli, "Bence her rakip takım çok zorlu olacak. İnsanlar benden güzel bir şeyler söylememi, doğru sözleri söylememi, şunu bunu söylemememi istiyorlar. Doğru olan şu ki, Polonya birkaç gün önce bizi yendi ve biz iyi bir maç çıkarmadık. İtalya, benim için dünyanın en iyi takımlarından biri. Tıpkı bizim gibi. Çok güzel bir yarı final olacak. Bence İtalya'nın şansı biraz daha fazla. Polonya çok uzun zamandır bir yarı finale bile kalamamışlardı ve İtalya ise pek çok yarı final ve final oynadı. Bence çok güzel bir maç olacak ve otelde kalıp maçı izlemek de çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

"Bir kupa daha kazanmak için çok çalışacağız"

Final karşılaşması hakkında konuşan da Santarelli, "Bunun için oyuncularımla çok çalışıyorum. Bence zafer, gerçekten çok güzel bir şekilde yaşamamız gereken bir an. Çünkü bir finale çıkmak ve o finali kazanmak her zaman olan bir şey değil. Bu takımla yaptığımız şey gerçekten çok özel bir şey. Çünkü Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, VNL finallerini yaşıyoruz. Bunun için mutlu olabiliriz. Bir kupa daha kazanmak için çok çalışacağız. Eğer bir kupa daha kazanırsak, gerçekten muhteşem bir yaz olacak. Ama şu ana kadar, yazımızın inanılmaz geçtiğini düşünüyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Daniele Santarelli, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Santarelli: Bugünkü zaferi herkes çok hak etti, teknik anlamda harika oynadık - Son Dakika

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