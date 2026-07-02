Santi Cazorla Futbolu Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Santi Cazorla Futbolu Bıraktı

Santi Cazorla Futbolu Bıraktı
02.07.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol futbolcu Santi Cazorla, 23 yıllık kariyerini noktaladı ve futbolu bıraktığını duyurdu.

Kariyerinde bir dönem Arsenal ve Villareal formaları da giyen İspanyol futbolcu Santi Cazorla, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Geride kalan sezonda İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Oviedo forması giyen 41 yaşındaki Santi Cazorla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. İspanyol futbolcu, kariyerinde daha önce Arsenal ve Villarreal gibi takımlarda da forma giydi. Santi Cazorla, 23 yıllık kariyeri boyunca 13 kupa kazanma başarısı gösterdi. İspanyol futbolcu; 2 FA Cup, 1 Intertoto Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 2 Katar Yıldızlar Ligi, 2 Katar Emir Kupası, 1 Katar Lig Kupası ve 1 Katar Yıldızlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. Cazorla, milli takım düzeyinde ise 2 kez Avrupa Şampiyonluğu elde ederken, 1 kez İspanya'da yılın futbolcusu, 1 kez de Arsenal'de yılın futbolcusu seçildi.

İspanyol futbolcu, 2016 yılında Arsenal formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ludogorets maçında sakatlanarak sağ ayak bileğinden ameliyat olmuştu. Sonrasında defalarca ameliyat masasına yatan ve ayağını kaybetme tehlikesi geçiren Cazorla, kendi vücudundan yapılan doku nakliyle sağlığına kavuşmuş ve 636 gün sonra Villarreal formasıyla yeniden sahalara dönmüştü.

Cazorla, kariyeri boyunca Villarreal, Arsenal ve Real Oviedo gibi takımlarda 600'ün üzerinde maça çıktı. İki ayağını da etkili kullanabilen futbolcu, kulüp kariyeri boyunca 100'ün üzerinde gol ve asist katkısı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Santi Cazorla, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Santi Cazorla Futbolu Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Arda Turan’dan ’’Messi mi Ronaldo mu’’ sorusuna bomba yanıt Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu

15:28
Suriye’nin başkenti Şam’da bir kafede patlama Çok sayıda yaralı var
Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama! Çok sayıda yaralı var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:13
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 15:51:37. #7.12#
SON DAKİKA: Santi Cazorla Futbolu Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.