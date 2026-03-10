Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor - Son Dakika
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
10.03.2026 12:56
Real Madrid'in modernize ettiği Santiago Bernabeu stadyumu, yıllık geliri 400 milyon euroya ulaşarak Türk futbolunun toplam yıllık ciro olan 877 milyon euroya yaklaştı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in vizyonu ile yılın 365 günü yaşayan bir merkez haline gelen Bernabeu, maçlar dışında konserler, restoranlar ve alışveriş alanları ile de ekonomik değer yaratıyor. Bu sayede tek bir stadyum, tüm Türk futbolu gelirleriyle yarışır bir ekonomik güç haline geldi.

Real Madrid'in yenilenen efsane stadyumu Santiago Bernabeu, yarattığı ekonomik değerle dikkat çekiyor. Yapılan hesaplamalara göre Bernabeu'nun oluşturduğu gelir neredeyse tüm Türk futbolunun yıllık cirosuna ulaştı.

TÜRK FUTBOLUNUN CİROSUYLA YARIŞIYOR

2025 yılı itibarıyla Türk futbolunun toplam cirosunun yaklaşık 877 milyon euro olduğu belirtiliyor. Buna karşılık Real Madrid'in modernize ettiği Santiago Bernabeu'nun yalnızca stadyum faaliyetlerinden elde ettiği gelir 400 milyon euronun üzerine çıktı. Bu rakam, tek bir stadyumun ekonomisinin neredeyse tüm Türk futbolu gelirleriyle yarıştığını gösteriyor.

PEREZ'İN VİZYONU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ikinci başkanlık dönemindeki en büyük projelerinden biri Santiago Bernabeu'nun baştan sona yenilenmesiydi. Perez'in hedefi, sadece maç günlerinde kullanılan bir stadyum yerine yılın 365 günü yaşayan dev bir merkez oluşturmaktı.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yapılan çalışmaların ardından Bernabeu artık yalnızca futbol maçlarına ev sahipliği yapan bir arena değil; konserlerin düzenlendiği, restoranların ve alışveriş alanlarının bulunduğu dev bir yaşam alanına dönüştü.

365 GÜN YAŞAYAN STADYUM

Dünyaca ünlü sanatçıların konserleri, turistik ziyaretler, restoranlar ve büyük markaların mağazaları sayesinde Bernabeu yılın her günü ziyaretçi çekiyor. Bu dönüşüm sayesinde Real Madrid, maç günü gelirleri dışında da dev bir ekonomik güç elde etmeyi başardı.

Spor, Son Dakika

SON DAKİKA: Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor - Son Dakika
