Sarayköyspor, Denizli derbisine 3 puan hedefiyle hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge 3. Grup takımlarından Sarayköyspor, Denizli yerel derbisinde hafta sonu deplasmanda oynayacağı Serinhisarspor maçına 3 puan hedefiyle hazırlanıyor.

BAL'da 2'nci hafta sonunda 4 puan ile 3. sırada bulunan Sarayköyspor, 14 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00'de Serinhisarspor ile karşılaşacağı maça 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Hazırlıklarını kendi sahasında sürdüren Sarayköyspor, teknik heyet gözetiminde yapılan taktik ve teknik çalışmalarını antrenman maçıyla sürdürdü.

Kırmızı siyahlı futbolculardan Fatih Nizam, bu karşılaşmanın her iki takım açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek; "Lige daha iyi başlamak isterdik ama yine de deplasmanda alınan 1 puan mücadele anlamında bizim için iyiydi. Takımımız yeni yeni kaynaşıyor sonradan katılan arkadaşlarımız oldu buna bende dahilim. İnşallah ilerideki haftalarda daha iyi olacağız ama ilk 2 hafta da 4 puan bence güzel inşallah daha da iyi olacak. 2 yıldır Sarayköy'deyim. Serinhisarspor ile oynamak daha nasip olmadı. İlk defa onlarla maç yapacağım. İnşallah yine ilk 2 hafta da olduğu gibi elimizden geleni yapacağız mücadele anlamında özellikle. Çekişmeli güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü her iki takım açısından da önemli bir karşılaşma. Biz güzel bir sonuçla maçtan ayrılmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın bundan hiç şüphesi olmasın" dedi.

"Üst sıraları hedefliyoruz"

Sarayköyspor'un başarılı futbolcusu Sezer Yenigün ise, "Biz zaten iyi bir takımız. Sezona başlarken amacımız üst sıraları hedeflemekti. İyi bir kadromuz var, yönetimimiz olsun, hocamız olsun iyi bir aile olduk burada. Üst sıraları hedefliyoruz 4 puan da bizim için şaşırtıcı bir sonuç olmadı. İnşallah bu hafta da galip geliriz. Benim için biraz duygusal bir maç olacak daha önce orada oynadım çok yakın arkadaşlarım var orada. Çok güzel zamanlarım geçti, şampiyon da olduk. Ama şuan da buradayım amacımız kesinlikle Serinhisarspor'u yenmek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ