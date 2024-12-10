Sarı Kırmızı Kareler Yarışması Toplandı - Son Dakika
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Sarı Kırmızı Kareler Yarışması Toplandı

GSYİAD, Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışması'nın seçici kurulunu topladı.

10.12.2024 15:17
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1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelmiş Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması'nın seçici kurulu toplandı

GSYİAD tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışması'nın seçici kurul toplantısı gerçekleştirildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde derneğin merkezinde yapılan toplantıya Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar katıldı.

"Çıtayı daha yukarı çıkararak kulübümüze destek olmaya devam edeceğiz"

Yarışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, "30 Kasım tarihinde GSYiAD'ın Olağan Genel Kuru oldu. Tek aday olarak seçime girdik ve üyelerimizin teveccühü ile GSYİAD'ın 8. başkanı oldum. 2019 yılında beri GSYİAD'ın yönetim kurullarında görev alıyordum. Önümüzdeki 3 sene boyunca GSYİAD Başkanlığı görevimize devam edeceğiz. GSYİAD, kulübümüzle iç içe olan bir kuruluştur. Kulübümüzle hep beraber iş birliği içerisindeyiz. Geçmişte nasıl kulübümüze destek olduysak, çıtayı daha yukarı çıkararak kulübümüze destek olmaya devam edeceğiz. Biz kulübün her projesine destek olmaya çalışıyoruz. Yeni tesisimiz olan Kemerburgaz Tesisleri'nde 2 tane sahanın yapımını sağladık. Başkanımız Dursun Özbek ile görüşmelerimiz sonrasında Kemerburgaz Tesisleri'nde daha fazla desteklerimiz de olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Derneğimiz var olduğu sürece, bu yarışmayı devam ettirmeyi düşünüyoruz"

Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışması'nın derneğin kuruluşuyla başladığından bahseden Sancaktar, "Bu ödül töreni derneğimizin kuruluşuyla başlayan bir törendir. 1 yıl içerisinde Galatasaraylı basın mensuplarının çektiği en güzel fotoğraf kareleri, videoları ve röportajlarının yarıştığı bir ödül törenidir. Çok güzel kareler, çok güzel röportajlar gördük. İnşallah önümüzdeki günlerde sonucu belli olacak. Derneğimiz var olduğu sürece, bu yarışmayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Üyelerimize söyleyebilirim. Çok güzel bir dönem bizi bekliyor. Galatasaray'ımıza etkin ve sürdürülebilir projeler yapmaya devam edeceğiz. Her zaman kulübün ve başkanın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sarı Kırmızı Kareler Yarışması Toplandı - Son Dakika

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