Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı

Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreş Şampiyonası 1'inci serisi tamamlandı. Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Plajı'nda oluşturulan güreş alanında yapılan ve 2 gün süren şampiyonaya katılan Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 1 de bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Tacikistan, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan, Pakistan, Gürcistan, Romanya, Fransa, Fas ve Kazakistan'dan 67 sporcu sporcunun mücadele ettiği Dünya Plaj Güreş Şampiyonası 1'inci serisi, bu akşam seansında yapılan final müsabakalarının ardından son buldu. Heyecan dolu müsabakaların yanı sıra keyifli etkinliklere de sahne olan şampiyona, sporseverlere adeta eğlenceli bir festival ortamı sundu. Sarıgerme'de tamamlanan ilk etabın ardından turnuva, sırasıyla 18-19 Haziran'da İspanya'nın Sanxenxo, 1-2 Temmuz'da Fransa'nın Saint-Laurent-du-Var ve 9-10 Temmuz'da Yunanistan'ın Pierria bölgelerinde yapılacak etaplarla devam edecek. Şampiyonanın final etabı ise 3-4 Eylül'de Romanya'nın Köstence şehrinde yapılacak.