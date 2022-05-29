Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı

29.05.2022 19:54
Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı

Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreş Şampiyonası 1'inci serisi tamamlandı.

Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreş Şampiyonası 1'inci serisi tamamlandı. Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Plajı'nda oluşturulan güreş alanında yapılan ve 2 gün süren şampiyonaya katılan Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 1 de bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Tacikistan, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan, Pakistan, Gürcistan, Romanya, Fransa, Fas ve Kazakistan'dan 67 sporcu sporcunun mücadele ettiği Dünya Plaj Güreş Şampiyonası 1'inci serisi, bu akşam seansında yapılan final müsabakalarının ardından son buldu. Heyecan dolu müsabakaların yanı sıra keyifli etkinliklere de sahne olan şampiyona, sporseverlere adeta eğlenceli bir festival ortamı sundu. Sarıgerme'de tamamlanan ilk etabın ardından turnuva, sırasıyla 18-19 Haziran'da İspanya'nın Sanxenxo, 1-2 Temmuz'da Fransa'nın Saint-Laurent-du-Var ve 9-10 Temmuz'da Yunanistan'ın Pierria bölgelerinde yapılacak etaplarla devam edecek. Şampiyonanın final etabı ise 3-4 Eylül'de Romanya'nın Köstence şehrinde yapılacak.

BAŞKAN EROĞLU'NDAN SAHİL TEMİZLİĞİİlk günde canlı müzik etkinliği ve UWW Hatıra Ormanı ağaç dikim töreninin yapıldığı şampiyonanın ikinci gününde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, tüm katılımcı ve gönüllüler ile birlikte çevre temizliği yaptı. Çevre duyarlılığını artırmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını kaydeden Başkan Eroğlu, "Nadir bulunabilecek doğa harikası plajlarımızın yok olmaması adına bir mesaj vermek istedik ve genç kardeşlerimiz ile birlikte sahil temizliğimizi yaptık" dedi. Eroğlu, "Bu serinin burada yapılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de karetta karetta yuvası olan Sarıgerme ilçemizin tanıtımı ve o değerli hayvanların yaşam alanlarını koruma adına bir mesaj vermekti. Altını çizmek isterim ki güreşi yapacağımız sahili özellikle karetta karetta yuvalama ve yaşam alanları etkilemeyecek bir uzaklıkta seçtik" diye konuştu.MİLLİLERDEN 4 MADALYANefes kesen mücadelelerin ardından Türkiye, şampiyonayı 4 madalya ile tamamladı. Fatih Yaşarlı +90 kiloda altın madalya kazandı. Final maçında Yaşarlı'nın rakibi olan Hidayet Kurt da gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı. Milli takımda 50 kiloda Emine Çataloğlu gümüş, 70 kiloda da Hatice Ece Tekin bronz madalya aldı. Dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Özdemir, Türkiye Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğdu, UWW Spor Direktörü Jean-Daniel Rey, UWW yetkilileri Thedoros Hamakos, Csilla Ali, Jim Scherr ve Pedro Silva tarafından verildi.SIRALAMAYA GİREN SPORCULARKADINLAR50 kilo- 1. Stefania Claudia Priceputu, 2. Emine Çataloğlu, 3. Nisha Tomar60 kilo - 1. Iryna Chykhradze, 2. Preeti Preeti, 3. Nikolett Szabo 70 kilo - 1. Adina Lonela İrima, 2. Viktoria Felho, 3. Hatice Ece Tekin +70 kilo - 1. Catalina Axente, 2. Pooja Pooja, 3. Stedania Zacheila ERKEKLER70 kilo - 1. Raviraj Dharmraj Chavan, 2. Levan Kelekhsashvili, 3. Ramiz Hasanov80 kilo - 1. Nika Kenchadze, 2. Csaba Vida, 3. Omid Abdolali Kamaliaghdam90 kilo - 1. İbrahim Yusubov, 2. Patik Puespoeki, 3. Muhammad İnam+90 kilo - 1. Fatih Yaşarlı, 2. Hidayet Kurt, 3. Mamuka Kordzaia

Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı
Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı
Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı
YORUMLAR
500
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: 'Artık Normal Bir Rejimin Kurularak; Baskıdan Uzak, Demokratik Bir Ortamda Yaşamak İstekleri Var' Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: 'Artık Normal Bir Rejimin Kurularak; Baskıdan Uzak, Demokratik Bir Ortamda Yaşamak İstekleri Var' Güreşçiler 2 altın madalya kazandı Güreşçiler 2 altın madalya kazandı
Kaynak: DHA

Sarıgerme, Türkiye, Muğla, Güreş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:57 Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
18:46 Bandırmaspor Süper Lig yolunda! Eyüpspor'u devirerek finale yükseldiler
18:44 Hindistan'da iğrenç olay! Gıda zehirlenmesi sebebiyle yoğun bakıma alınan kadına kocası ve 2 hemşire tecavüz etti
18:40 Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler
18:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız
17:18 Dünya, Endonezya'dan gelen görüntülerle hayrete düştü! Gece ahıra girip keçiyi ölümüne sarmış
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 20:03:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement