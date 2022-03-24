Sarıgöl'de okullar arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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Sarıgöl'de okullar arası futbol turnuvası başladı

24.03.2022 14:35
Sarıgöl'de okullar arası futbol turnuvası başladı

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ilkokullar ve ortaokullar arası bahar futbol turnuvası başladı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ilkokullar ve ortaokullar arası bahar futbol turnuvası başladı.

Sarıgöl'de 10 gün sürecek olan turnuvada okullar gruplara ayrılarak aralarında maç yapacaklar. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Baharın gelişiyle birlikte öğrencilerimizin motivasyonu arttırmak, okullarımız arası güzel bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bahar futbol turnuvası düzenledik. Önümüzdeki günlerde sportif etkinliklerimize kurumlar arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası ile devam edeceğiz." dedi. Turnuva sonunda dereceye giren okullara kupaları verilecek. - MANİSA

Sarıgöl'de okullar arası futbol turnuvası başladı
Sarıgöl'de okullar arası futbol turnuvası başladı
Sarıgöl'de okullar arası futbol turnuvası başladı

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Hisarcık, okullar, Sarıgöl, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sarıgöl'de okullar arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika


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