Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, Çanakçı Ortaokulu öğrencilerini ödüllendirdi

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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Küçük Erkekler Voleybolda Manisa ikincisi olan Çanakçı Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlayarak ödüllendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Manisa'da yapılan okullar arası küçük erkekler voleybol müsabakalarında il ikincisi olan ve önümüzeki hafta İzmir'de yapılacak olan turnuvada Manisa'yı temsil edecek olan Sarıgöl Çanakçı Ortaokulu küçükler voleybol takımı oyuncuları ve öğretmenlerini ağırlayan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılarının devam etmesini diledi.

Öğrencileri ağırlayan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi göstermiş oldukları bu başarıdan dolayı gönülden kutlarım. Ayrıca önümüzdeki hafta İzmir'de yapılacak olan turnuvada Manisa'yı temsil edecekler. Buradaki maçlarda da başarılar dilerim." dedi. - MANİSA