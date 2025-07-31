Sarıkamış Belediyesi, yaz sporu kurslarına katılan çocukları unutmadı. Sporculara forma hediye etti.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Yaz Spor Kurslarına katılan sporcular için hazırlatılan formalarının dağıtımı Kaymakam Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç'ın katılımıyla yapıldı.
Programa katılan Kaymakam Enis Aslantatar, "Belediyemizin organize ettiği Memleketimizin çocuklarına yönelik yaz spor kursları kapsamında 500 adet forma hazırlattı. Bu formaları, gençlik merkezimizde eğitim gören yavrularımıza hediye ettik" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Sarıkamış Belediye Başkanlığı'nca hazırlattırılan 500 forma sporculara dağıtıldı. Sarıkamış Belediye Başkanlığı'nın bu tür desteklerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS
Son Dakika › Spor › Sarıkamış Belediyesi'nden Yaz Sporu Kurslarına Destek - Son Dakika
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