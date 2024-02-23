Sarıkamış Rallisi öncesi araçların kontrolleri yapıldı

Sarıkamış Rallisi öncesi hazırlıklar devam ediyor. Yaklaşık 30 aracın yarışacağı ralli öncesinde CO-Drive etkinliği düzenlendi.
Sarıkamış'ta yarış otomobillerinin son bakımları yapıldı. Otomobillere kar üzerinde hız testi yapıldı. Vali Ziya Polat, yarış otomobili kullandı. Polat, pilotlardan tam not aldı.
Sarıkamış'ta olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, "İnşallah ileride de bölgesel turizm kaynaklı olacak. Uluslararası yarış yapmayı planladığımız ve bu doğal güzelliklerin içerisinde olmaktan çok mutluyuz" dedi.
Yarış otomobiliyle kar üzerinde gösteri yapan Vali Ziya Polat, "Başkan ve ekibi aylardır burada çalışıyorlar. Çam ormanları içerisinde dünyanın en güzel pistlerinden birisi diyoruz biz. Bu pistte yarışın daha da güzel olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Öte yandan bugün Kars'tan start alacak yarış öncesinde otomobillerin genel bakımları yapıldı.
Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde Eski 36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi destekleri ile Duja Hotels, VST Tour, ICRYPEX, Spor Toto, Remed Assistance, Salados, Power App ve Fora Araç Takip sponsorluğunda organize ediliyor.
Oyman Atabay sezonu ilk organizasyonu olan ralli, bugün Kars Kalesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. Organizasyonun ilk gününde saat 19.30'dan itibaren Sarıkamış Kayak Merkezi'nde oluşturulan Duja seyirci özel etabı geçilecek. Rallinin yarın saat 08.00'de başlayacak olan ikinci gününde ise Yukarı Sarıkamış, Handere ve Kızılçubuk bölgelerinde yer alan Remed Assistance, Petrol Ofisi Maxima ve Şehitler etapları iki kez geçilirken, ekipler Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki Belediye Otoparkı'nda yer alan servis alanında günü sonlandıracak.
25 Şubat Pazar günü saat 08.00'de direksiyon başına geçecek olan ekipler, bu kez de Yağbasan, İsnos ve Keklik Deresi mevkiinde yer alan Harun Hayali, Mustafa Koç ve VST Tour etaplarını ikişer kez geçtikten sonra, saat 13.20'den itibaren Duja Chalet önündeki finiş podyumunda gerçekleşecek ödül töreni ile sezonun ilk rallisini tamamlamış olacak. - KARS
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