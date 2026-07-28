Sarıkamış’ta minik sporculara forma sürprizi: Gençliğe destek verenlere plaket takdim edildi

Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençleri spora teşvik etmek ve çocukların sporla iç içe büyümesine katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, Sarıkamış Belediyesi tarafından hazırlatılan spor formaları minik sporculara dağıtıldı.

Forma dağıtımı sırasında büyük heyecan yaşayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, aileler ve protokol üyeleri de bu anlamlı etkinliğe destek verdi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda, sporun çocukların fiziksel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekildi.

Programa Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, mahalle muhtarları, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, gençlerin sporla buluşturulmasının geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğu vurgulandı. Çocukların sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarında sporun önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Etkinlik kapsamında, ilçede gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalara verdikleri katkılar nedeniyle Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile Belediye Başkanı Serdar Kılıç'a teşekkür amacıyla plaket ve özel olarak hazırlanan anlamlı bir tablo takdim edildi. Protokol üyeleri, gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, sporun her branşında çocukların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Minik sporcuların yeni formalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği program, samimi ve coşkulu anlara sahne oldu. Katılımcılar, gençleri spora teşvik eden bu tür organizasyonların ilçede artarak sürdürülmesi temennisinde bulunurken, etkinlik çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.