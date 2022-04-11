Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika
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Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı

11.04.2022 10:50
Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı

Domaniç 1. Amatör Küme Şampiyonu Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek'in elinden aldı.

Domaniç 1. Amatör Küme Şampiyonu Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek'in elinden aldı.

Kupa törenine Kaymakam Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın katıldı.

Kaymakam İpek, kupa töreninin ardından Sarıot Gençlikspor - Söğüt Gençlikspor Play-Off mücadelesini stattan takip etti. Mücadeleyi 5-0 kazanan Sarıot Gençlikspor'a başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı
Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı
Sarıot Gençlikspor şampiyonluk kupasını aldı

YORUMLAR
500
Akhisarspor: 4-0 Akhisarspor: 4-0

Sahvet Ertürk, Muhammed Enes, Emin Taşgın, Domaniç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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