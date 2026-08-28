Sarıyer, Antalyaspor'u Deplasimda Yendi
Trendyol 1. Lig'de SMS Grup Sarıyer, Antalyaspor'u 2-1 yenerek 4. hafta galibiyetini aldı.
Stat: ADO Antalya
Hakemler: Emre Kargın, Kürşathan Akın, Batuhan Bıyıklı
Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı (Dk. 83 Erdoğan Yeşilyurt), Samet Karakoç, Nzaba, Ensar Buğra Tivsiz, Güray Vural, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Doğukan Sinik), Pedrinho (Dk. 83 Hasan Yakub İlçin), Safuri, Van de Streek (Dk. 75 Boli), Ahmet Sağat (Dk. 66 Mevlüt Şimşek)
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel (Dk. 89 Hasan Emre Yeşilyurt), Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Barış Alıcı (Dk. 82 Furkan Gedik), Poco (Dk. 76 Yağız Fikri Şen, Doğan Can Davas (Dk. 76 Tunahan Ergül), Efecan Karaca (Dk. 89 Dalo), Batuhan Kör
Goller: Dk. 45 Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor), Dk. 60 Batuhan Kör (Penaltıdan), Dk. 81 Furkan Gedik (SMS Grup Sariyer)
Kırmızı kart: Dk. 62 Güray Vural (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Sehic, Dk. 90+4 Dalo (SMS Grup Sariyer), Dk. 58 Bünyamin Balcı, Dk. 89 Samet Karakoç (Antalyaspor)
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Sarıyer, Antalyaspor'u Deplasimda Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?