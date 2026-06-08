Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı
Sarıyer Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Barış Alıcı ile anlaşmaya varmıştır" denildi. 28 yaşındaki futbolcu, Sarıyer Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız'ın da yer aldığı törenle kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Sarıyer Barış Alıcı'yı Transfer Etti - Son Dakika
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