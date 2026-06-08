Sarıyer Barış Alıcı'yı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı

Sarıyer Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Barış Alıcı ile anlaşmaya varmıştır" denildi. 28 yaşındaki futbolcu, Sarıyer Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız'ın da yer aldığı törenle kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. - İSTANBUL