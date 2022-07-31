Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bolu 'da sürdürecek olan lacivert-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

63 yaşındaki teknik direktör en son Serik Belediyespor'da görev aldı. Sarıyer'de bir süre önce sportif direktörlüğe de Yakup Ateş getirilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sarıyer'de Özcan Kızıltan dönemi - Son Dakika

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