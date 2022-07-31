Sarıyer'de Özcan Kızıltan dönemi - Son Dakika
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Sarıyer'de Özcan Kızıltan dönemi

31.07.2022 11:31
Sarıyer'de Özcan Kızıltan dönemi

Sarıyer, Bülent Akan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Sarıyer, Bülent Akan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Akan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Özcan Kızıltan getirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer'de teknik direktörlük koltuğuna Özcan Kızıltan getirildi. Lacivert-beyazlılar yaşanan görüş ayrılıkları sonrası teknik direktör Bülent Akan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Sarıyer'de Akan'dan boşalan koltuğa teknik direktör Özcan Kızıltan getirildi.

63 yaşındaki teknik direktör en son Serik Belediyespor'da görev aldı. Sarıyer'de bir süre önce sportif direktörlüğe de Yakup Ateş getirilmişti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek olan lacivert-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Özcan Kızıltan, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıyer'de Özcan Kızıltan dönemi - Son Dakika

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